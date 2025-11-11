الوطنية للانتخابات: نتوقع إقبالًا أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد، لجلسة 13 نوفمبر.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة سبق وأدانت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والثاني بالسجن المؤبد، في واقعة مقتل الممرض "مينا موسى" بمنطقة الزاوية الحمراء، بعدما أبدى مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وتقطيعه لأشلاء والتخلص من جثته في إحدى الترع، بغرض طلب فدية مالية من أسرته.

وخلال جلسة سابقة، أنكر المتهمان ارتكاب الجريمة، حيث زعم الأول أنه لا يتذكر أي شيء ويعاني من مرض بالقلب، فيما أكد الثاني: "والله ما عملت معاه حاجة".

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين خططا للجريمة عبر نشر إعلان وهمي يطلب ممرضين برواتب مغرية، لاستدراج الضحية بحجة توفير فرصة عمل، ثم احتجزاه وطالبا أسرته بدفع فدية مالية، قبل أن يقدما على قتله والتخلص من جثمانه.

