أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب و2635 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:17 م 11/11/2025

أمن المنافذ

كتب - علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وضبط المخالفات الجمركية والإجرامية على جميع المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأظهرت الحملات خلال 24 ساعة ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، و2635 مخالفة مرورية متنوعة، و44 قضية متفرقة في مجال الأمن العام، و3 قضايا تتعلق بتزوير المستندات، بالإضافة إلى تنفيذ 287 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية لتأمين المنافذ وحماية الاقتصاد الوطني.

قطاع أمن المنافذ ضبط قضايا تهريب ضبط قضايا مرورية مكافحة جرائم التهريب ضبط المخالفات الجمركية

فيديو قد يعجبك:



