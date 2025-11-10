أمن المنافذ: ضبط قضايا تهريب ومخالفات مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأفادت الوزارة أن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة أسفرت عن: ضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتحرير 3551 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 57 قضية، وتنفيذ 247 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

