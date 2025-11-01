استغلوا الثقة.. ضبط عاملين استوليا على خزينة نقل أموال بالتجمع الأول

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة تبديد مبالغ مالية ضخمة من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول، وضبط المتهمين وإعادة المبالغ المستولى عليها بالكامل.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وقام باصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة، وتمكنا من سرقة المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، والمقيمين بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم العثور على كافة المبالغ المالية المستولى عليها داخل مسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

