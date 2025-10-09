إحالة البلوجر "أوتاكا" طليق هدير عبد الرازق للمحاكمة



أحالت جهات التحقيقات المختصة، البلوجر "أوتاكا" طليق هدير عبد الرازق، للمحاكمة الجنائية المختصة، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت جهات التحقيق المختصة قررت التحفظ على أموال التيك توكر "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، ومنعه من التصرف فيها.



وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة في وقت سابق، جاء فيه "تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى "أوتاكا" لاتهامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع".



