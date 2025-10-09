إعلان

لتحديد حجم الخسائر.. فريق من النيابة يعاين حريق شارع مرسيدس بالحرفيين

كتب : محمود الشوربجي

10:22 ص 09/10/2025

حريق الحرفيين

انتقل فريق من جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة إلى موقع حريق عقار شارع المرسيدس بالحرفيين، وذلك لمعاينة أسباب الحريق والوقوف على كافة الملابسات بشأن الواقعة، وإعداد تقرير حول حجم الخسائر التي سببها الحريق.
وكان مصدر أمني أكد أن حريقا هائلا اندلع داخل مخزن لقطع غيار السيارات بمدينة السلام، وامتد إلى وحدات سكنية مجاورة أسفر عن 17 مصابا بحالة اختناق بينهم 5 عناصر من الدفاع المدني.
ووصل مدير أمن القاهرة إلى موقع الحريق بعد تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغ بنشوب الحريق داخل المخزن.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع استمرار امتدادها للعقارات المجاورة.

حريق شارع مرسيدس بالحرفيين النيابة خسائر حريق الحرفيين

