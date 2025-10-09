العربيات اتفحمت.. حريق هائل يلتهم 3 سيارات في كمبوند بالقاهرة الجديدة

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريق هائل في عدد من السيارات داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، ما أدى إلى تفحم 3 سيارات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باشتعال النيران داخل كمبوند في القاهرة الجديدة.

قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحريق أسفر عن تفحم 3 سيارات.

وفرضت قوات الأمن كردونا في محيط الحريق للسماح بقوات الحماية المدنية بأداء عملها، كما تم ابعاد السيارات المركونة قبل أن تطالها النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.