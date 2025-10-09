تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق إداريًا



قررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، التي تطالبه بتعويض 10 ملايبن جنيه في القضية المعروفة بـ"تسريبات الـVAR"، إداريًا بسبب إجازة 6 أكتوبر، لحين تحديد جلسة أخرى.



وتقدم دفاع الحكم الدولي محمد عادل بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريبات الـ VAR.



وتقدم الحكم الدولي محمد عادل، ببلاغين ضد شركة الـ VAR والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.



وقال محامي الحكم محمد عادل، أنه سيرفع دعوى مدنية ب 10 مليون تعويض عقب صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الإعلامي ابراهيم فايق وصحفي 100 ألف جنيه لكل منهما في واقعة وسريب فيديوهات غرفة الفار.



