كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقف أعلى سيارة ويتعدى على قائدها بالسب والضرب، محدثًا تلفيات بها في محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد السيارة المشار إليها وتبين وجود تلفيات بها، كما تم تحديد قائدها (سائق – مصاب بجروح متفرقة).

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 4 الجاري، وأثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة الطالبية، اصطدم به قائد مركبة "توك توك"، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام "مفتاح تغيير الإطارات"، محدثًا إصاباته، ثم صعد أعلى السيارة وأتلفها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم (سائق – مقيم بدائرة القسم)، كما تم ضبط 3 من أفراد أسرته لمحاولتهم إخفاء الأداة المستخدمة والتعدي على القوات أثناء الضبط، وتمت السيطرة عليهم دون تجاوز.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة