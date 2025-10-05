حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى 15 من الشهر نفسه. وأكدت الهيئة أن طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي يُقدَّم كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختارها المرشح، بإجمالي 28 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت "الوطنية للانتخابات" أن شروط الترشح وفقًا للقانون تشمل أن يكون المتقدم مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا.

ويُرفق بطلب الترشح بيان بالسيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان بالحالة الحزبية، وإقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية، وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بجانب إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، والمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات توافر الشروط القانونية.

وبدأت اليوم لجان الكشف الطبي استقبال راغبي الترشح أمام 129 لجنة طبية و26 معمل تحاليل على مستوى الجمهورية، لتقديم التقارير الطبية ضمن المستندات المطلوبة، كما حددت الهيئة بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" لفتح حساب مصرفي خاص بالدعاية الانتخابية يودع فيه المرشح نفقاته الانتخابية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر فتح باب الترشح له الأربعاء المقبل.

