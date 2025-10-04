كتب- رمضان يونس:

تصوير- إسلام فاروق.

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب تمثل تجسيدًا حيًا لقوة وتماسك الشعب المصري، مشددًا على أن المقعد البرلماني أمانة والاختيار مسؤولية كبيرة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، وأنه لا يمنح صوته إلا لمن يراه جديرًا بالثقة، مشيرًا إلى أن مسؤوليات مجلس النواب جسيمة، ويجب على الأعضاء الالتزام بالدستور والقانون، ومدونة السلوك الانتخابي التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات.