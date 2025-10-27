كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال في أعمال التسول والاستجداء، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 26 شخصًا (22 رجلًا و4 سيدات)، لعدد 16 منهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال أطفال في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي للمارة بنطاق محافظة القليوبية.

وضُبط بحوزة المتهمين 6 أطفال من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في التسول وبيع السلع. وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذّر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.

