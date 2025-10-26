خلاف على الأجرة ينتهي بمشاجرة داخل ميكروباص بالقليوبية

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدى عليه بالسب ومحاولة إجباره على النزول من الميكروباص لرفضه دفع أجرة زيادة عن المقررة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.