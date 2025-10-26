كارثة ببنى سويف.. طفل يقود ميكروباص محمل بالركاب والداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة بنى سويف.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بالمقطع، وتبين أنها "منتهية التراخيص"، كما تم ضبط مالكها، عامل، وقائد السيارة وقت الواقعة، شقيقه البالغ من العمر 14 عامًا، والذي لا يحمل رخصة قيادة.

وعند مواجهة مالك السيارة، أقر بعلمه بقيادة شقيقه للسيارة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها ومالكها.



اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا