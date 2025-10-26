إعلان

تشكيل عصابي يستولي على خطوط هواتف مميزة ببطاقات مزورة وإعادة بيعها

كتب : علاء عمران

12:43 م 26/10/2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من ثلاثة أشخاص، بينهم موظفان بخدمة العملاء وتاجر خطوط هواتف محمولة، متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ملكية خطوط هواتف محمولة مميزة مغلقة باستخدام بطاقات رقم قومي مزورة، ثم إعادة بيعها مقابل مبالغ مالية.

وعند تفتيش المتهمين عُثر بحوزتهم على بطاقات رقم قومي مزورة، وأجهزة حاسب آلي، وهواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي بطاقات مزورة

