لإعادة الإعمار.. كندا تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار

كتب : مصراوي

12:10 ص 28/12/2025

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار أمريكي).

وقال كارني خلال تصريحات متلفزة إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت في مدينة هاليفاكس الكندية إن حزمة المساعدات "تساعد في تسهيل تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبدء عملية إعادة الإعمار"، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقاً لمسؤول حكومي، فإن الحزمة الكندية تساعد أوكرانيا على وقف سداد الديون القديمة، وتمكن صندوق النقد الدولي من إقراض أوكرانيا مبلغا إضافياً قدره 8.4 مليار دولار كندي في إطار التمويل الممدد.

رئيس الوزراء الكندي مساعدات اقتصادية لأوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني كندا صندوق النقد الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

