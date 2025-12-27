تأجيل محاكمة 47 متهمًا في قضية "العمل النوعي بكرداسة" لـ 22 فبراير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، جلسات محاكمة 47 متهماً في القضية رقم 13452 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بـ "العمل النوعي بكرداسة"، إلى جلسة 22 فبراير 2026.

ويواجه المتهمون اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية خارج إطار القانون، تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع المواطنين، وتنفيذ عمليات تخريبية تهدد الأمن القومي والوحدة الوطنية.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين الخمسة الأوائل تولوا إعادة هيكلة "مجموعات العمل النوعي المسلح" التابعة لجماعة الإخوان، بينما شملت التهم الأخرى الانضمام لتلك المجموعات، وتدريب عناصرها على فنون القتال واستخدام الأسلحة، بالإضافة إلى تورط جميع المتهمين في تمويل الإرهاب.