ضبط سائق أجرة رفع التعريفة وحاول الاعتداء على مواطن بسوهاج

ضبط سائق أجرة رفع التعريفة وحاول الاعتداء على مواط

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة أجرة أثناء رفعه تعريفة الركوب ومحاولته التعدي على أحد المواطنين القائم بالتصوير.

وبالفحص تبين أن السيارة رخصتها سارية، وأن السائق يحمل رخصة قيادة صالحة، وبمواجهته أقر بالواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.