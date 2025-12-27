إعلان

ضبط سائق أجرة رفع التعريفة وحاول الاعتداء على مواطن بسوهاج

كتب : صابر المحلاوي

08:25 م 27/12/2025

ضبط سائق أجرة رفع التعريفة وحاول الاعتداء على مواط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة أجرة أثناء رفعه تعريفة الركوب ومحاولته التعدي على أحد المواطنين القائم بالتصوير.

وبالفحص تبين أن السيارة رخصتها سارية، وأن السائق يحمل رخصة قيادة صالحة، وبمواجهته أقر بالواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تعريفة الركوب الأجهزة الأمنية الاعتداء على مواطن بسوهاج سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء