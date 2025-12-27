إعلان

تأجيل محاكمة متهم بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية إلى فبراير

كتب : صابر المحلاوي

08:38 م 27/12/2025

تأجيل محاكمة متهم بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية إلى

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل، تأجيل محاكمة متهم بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، إلى جلسة فبراير 2026، استجابةً لطلب الدفاع بعد الاستماع لشاهدي الإثبات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وكشفت التحقيقات أن الجماعة كانت تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم.

وأوضحت النيابة أن الجماعة اعتمدت الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، مستهدفة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، وإسقاط النظام القائم في البلاد.

جنايات الإرهاب نيابة أمن الدولة العليا متهم بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية

