كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

"على طريقة البتنجان أخد البرجر".. حساب فاركو يسخر من هزيمة الأهلي

كتب - نهى خورشيد

12:01 ص 28/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (16) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (7) (1)

سخر الحساب الرسمي لنادي فاركو، من هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لفاركو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للبلوجر الشهير تامر الجيار صاحب ترند "البتنجان أخد البرجر"، مع تعليق:"منافسنا القادم بكأس مصر، المصرية للاتصالات "واخده " الإنترنت في حته تانيه".

وكان الفريق الكروي بالأهلي ودع منافسات بطولة كأس مصر ، عقب الهزيمة من نظيره المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 من عمر المسابقة.

الأهلي والمصرية للاتصالات النادي الأهلي كأس مصر آخر أخبار الأهلي فاركو

