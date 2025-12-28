"على طريقة البتنجان أخد البرجر".. حساب فاركو يسخر من هزيمة الأهلي

"سجل ثنائية في الأهلي ".. من هو مصطفى فوزي لاعب المصرية للاتصالات؟

"كابوس".. تعليق مثير للجدل من خالد أبو بكر بعد هزيمة الأهلي من المصرية

سخر الحساب الرسمي لنادي فاركو، من هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لفاركو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للبلوجر الشهير تامر الجيار صاحب ترند "البتنجان أخد البرجر"، مع تعليق:"منافسنا القادم بكأس مصر، المصرية للاتصالات "واخده " الإنترنت في حته تانيه".

وكان الفريق الكروي بالأهلي ودع منافسات بطولة كأس مصر ، عقب الهزيمة من نظيره المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 من عمر المسابقة.

أقرأ أيضًا:

غرفة الفار مع نعمة رشاد| طرد مستحق لهاني وتدخل ذكي لغرفة "الفار" بلقاء مصر وجنوب أفريقيا

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح