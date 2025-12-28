العراق: الإيرانيون والأمريكيون وافقوا على ترتيب لقاء في بغداد

(د ب أ)

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء السبت، إن "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لها خصوصية وهي شريك استراتيجي للعراق وساهمت بإسقاط النظام الدكتاتوري وساعدتنا بمواجهة داعش من خلال التحالف الدولي، وعملنا على تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة سواء في الإطار الأمني أو الاقتصادي بحكم ما تملكه من شركات وتكنولوجيا لاستفادة العراق من تجربتها".

وأكد السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، بحسب المكتب الإعلامي في الحكومة العراقية: "علاقات العراق مع إيران والولايات المتحدة تمنحه قوة لممارسة دور مهم في التقريب بينهما ومستمرون بهذه المساعي لترتيب لقاء ثنائي في بغداد، ومسؤولون بالإدارة الأمريكية أعلنوا قبولهم إجراء حوار مع الجانب الإيراني في بغداد وخصوصاً أثناء زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المنطقة/العراق".

وذكر: "نصحنا الجانب الأمريكي بالتعامل باحترام مع إيران والابتعاد عن التهديد والوعيد لأن المفاوضات تحتاج إلى الثقة ولا يمكن إجراؤها في ظل عدوان عسكري، وإيران قبلت إجراء مفاوضات جادة بدون إملاءات أو تهديد مبني على الثقة وهذه وجهة نظر منطقية".

كما ذكر: "حكومتنا عملت بهدوء في كل الملفات لاستعادة دور العراق الريادي بالمنطقة وهو اليوم جزء من الحل لمشاكلها بعدما كان ساحة للحروب وتصفية الحسابات، والعراق أكد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران كمبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن".