إعلان

العراق: الإيرانيون والأمريكيون وافقوا على ترتيب لقاء في بغداد

كتب : مصراوي

12:10 ص 28/12/2025

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء السبت، إن "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لها خصوصية وهي شريك استراتيجي للعراق وساهمت بإسقاط النظام الدكتاتوري وساعدتنا بمواجهة داعش من خلال التحالف الدولي، وعملنا على تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة سواء في الإطار الأمني أو الاقتصادي بحكم ما تملكه من شركات وتكنولوجيا لاستفادة العراق من تجربتها".

وأكد السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، بحسب المكتب الإعلامي في الحكومة العراقية: "علاقات العراق مع إيران والولايات المتحدة تمنحه قوة لممارسة دور مهم في التقريب بينهما ومستمرون بهذه المساعي لترتيب لقاء ثنائي في بغداد، ومسؤولون بالإدارة الأمريكية أعلنوا قبولهم إجراء حوار مع الجانب الإيراني في بغداد وخصوصاً أثناء زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المنطقة/العراق".

وذكر: "نصحنا الجانب الأمريكي بالتعامل باحترام مع إيران والابتعاد عن التهديد والوعيد لأن المفاوضات تحتاج إلى الثقة ولا يمكن إجراؤها في ظل عدوان عسكري، وإيران قبلت إجراء مفاوضات جادة بدون إملاءات أو تهديد مبني على الثقة وهذه وجهة نظر منطقية".

كما ذكر: "حكومتنا عملت بهدوء في كل الملفات لاستعادة دور العراق الريادي بالمنطقة وهو اليوم جزء من الحل لمشاكلها بعدما كان ساحة للحروب وتصفية الحسابات، والعراق أكد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران كمبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد شياع السوداني العراق إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء