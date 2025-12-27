مخدرات وسلاح.. السجن 6 سنوات لعامل في حدائق القبة

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم "فؤاد. أ" بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وسلاحين أبيضين دون ترخيص بدائرة حدائق القبة.

ووفقًا لأمر الإحالة، أحرز المتهم بتاريخ 23 أغسطس الماضي جوهرًا مخدرًا من مشتقات الفينيثيل أمين بقصد الاتجار، كما حاز سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" مع 12 طلقة واثنين من الأسلحة البيضاء دون ترخيص.

وأكدت التحريات ضبط المتهم بحوزته المخدرات والأسلحة والهاتف المحمول المستخدم في الترويج، كما تم ضبط سلاح أبيض آخر داخل مسكنه.

وأثبتت التحاليل المعملية أن المضبوطات تضمنت 45 كيسًا بمجموع 20.16 جرامًا من جوهر المخدر، بينما أظهرت تقارير الأدلة الجنائية صلاحية السلاح الناري والذخائر والأسلحة البيضاء للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتولت النيابة التحقيق.