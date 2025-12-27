إعلان

مخدرات وسلاح.. السجن 6 سنوات لعامل في حدائق القبة

كتب : صابر المحلاوي

08:32 م 27/12/2025

مخدرات وسلاح.. السجن 6 سنوات لعامل في حدائق القبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم "فؤاد. أ" بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وسلاحين أبيضين دون ترخيص بدائرة حدائق القبة.

ووفقًا لأمر الإحالة، أحرز المتهم بتاريخ 23 أغسطس الماضي جوهرًا مخدرًا من مشتقات الفينيثيل أمين بقصد الاتجار، كما حاز سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" مع 12 طلقة واثنين من الأسلحة البيضاء دون ترخيص.

وأكدت التحريات ضبط المتهم بحوزته المخدرات والأسلحة والهاتف المحمول المستخدم في الترويج، كما تم ضبط سلاح أبيض آخر داخل مسكنه.

وأثبتت التحاليل المعملية أن المضبوطات تضمنت 45 كيسًا بمجموع 20.16 جرامًا من جوهر المخدر، بينما أظهرت تقارير الأدلة الجنائية صلاحية السلاح الناري والذخائر والأسلحة البيضاء للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات شمال القاهرة الاتجار في المواد المخدرة حدائق القبة النيابة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء