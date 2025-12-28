مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

"بعد هزيمة تونس".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:18 ص 28/12/2025
اختتمت أمس السبت 27 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كل من: "تونس، نيجيريا، تنزانيا وأوغندا".

وشهدت مباريات أمس السبت، تحقيق المنتخب النيجيري الفوز على حساب تونس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة تنزانيا وأوغندا.

ويحتل المنتخب النيجيري حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا

1- نيجيريا، مباراتين، 6 نقاط

2- تونس، مباراتين، 3 نقاط

3- تنزانيا، مباراتين، نقطة وحيدة

4- أوغندا، مباراتين، نقطة وحيدة

تونس ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس مجموعة تونس في كأس الأمم

