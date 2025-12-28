"بعد هزيمة تونس".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا

موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

اختتمت أمس السبت 27 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كل من: "تونس، نيجيريا، تنزانيا وأوغندا".

وشهدت مباريات أمس السبت، تحقيق المنتخب النيجيري الفوز على حساب تونس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة تنزانيا وأوغندا.

ويحتل المنتخب النيجيري حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا

1- نيجيريا، مباراتين، 6 نقاط

2- تونس، مباراتين، 3 نقاط

3- تنزانيا، مباراتين، نقطة وحيدة

4- أوغندا، مباراتين، نقطة وحيدة

