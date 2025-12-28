جاكلين عازر تعلق على قرار منع جلوس السيدات بجانب السائق في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قرار منع جلوس السيدات بجانب سائقي سيارات الأجرة صدر بناءً على شكاوى وصلت لإدارة المواقف، لكنه أُلغي فوراً في الصباح لعدم تناسبه مع الوضع العام.

وقالت عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المحافظة تحترم الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، مضيفة أن المرأة في البحيرة واعية وتحافظ على حقوقها وواجباتها، وسائقو المحافظة ملتزمون ومسؤولون.

وأوضحت عازر أن الإلغاء جاء للحفاظ على ضمان حقوق الركاب، مشيرة إلى أن المحافظة ستزيد الرقابة على وسائل المواصلات العامة لتقديم خدمة آمنة وجيدة للجميع.

وتابعت: رشيد تُعد العاصمة التراثية والثقافية للمحافظة، والمشروع الجديد يهدف إلى إحياء التراث وتطوير الطراز الأثري بالكامل بعد موافقة رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية.

وأكدت عازر، أن نقص الفنادق دفع المحافظة لتبني فكرة "بي إم بي" لتحويل منازل أهالي رشيد إلى غرف فندقية، مشددة على الثقة في قدرة الأهالي على نجاح هذا النموذج بالشراكة مع وزارتي السياحة والتنمية المحلية.

وأشارت عازر إلى أن رشيد تعتمد حاليًا على سياحة الأفراد لا الأفواج، مشيرة إلى خطة لحصر الزوار وتحديد احتياجات الغرف الفندقية لجذب سياحة أكبر.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن