العراق: نتابع الوضع الأمني في سوريا التي تشهد تنامياً لعصابات داعش

(د ب أ)

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، إن العلاقات العراقية - السورية مستمرة على أساس مصلحة استراتيجية مشتركة، ولدينا تواصل وشكلنا لجنة تنسيق أمنية ثنائية وهي مستمرة بعملها حتى الآن.

وقال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، بحسب المكتب الإعلامي في الحكومة العراقية: "تحدثنا مع الجانب السوري بضرورة بناء عملية سياسية شاملة تستوعب جميع الأطياف مع إصدار موقف واضح بنبذ الإرهاب وداعش والتطرف".

وقال إن "العراق حريص على وحدة وسلامة الأراضي السورية ولدينا فرص كبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي ومنها خط كركوك-بانياس لتصدير النفط".

وأضاف: "نتابع الوضع الأمني في سوريا التي تشهد تنامياً لعصابات داعش والعراق جزء من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، ولدينا نشاط مهم مع الجانب السوري في مكافحة المخدرات وتم تنفيذ عمليات مشتركة داخل الأراضي السورية".

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن "علاقاتنا الخارجية أساسها مصلحة العراق والعراقيين وهي أولوية بالنسبة لنا، وسيادة البلد ووحدة ترابه وسلامة شعبه لا نقاش فيها ونقاتل من أجلها".

وقال: "علاقتنا مع كل الأشقاء العرب وفق مسطرة واحدة وثابتة بدون أي تمييز ونعتز بعمقنا العربي ومصالحنا معهم على قدر تعاطيهم معنا".

وذكر أن "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لها خصوصية وهي شريك استراتيجي للعراق وساهمت بإسقاط النظام الدكتاتوري وساعدتنا بمواجهة داعش من خلال التحالف الدولي، وعملنا على تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة سواء في الإطار الأمني أو الاقتصادي بحكم ما تملكه من شركات وتكنولوجيا لاستفادة العراق من تجربتها".