إخلاء سبيل "هدير عبد الرازق" في واقعة دهس عامل بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

أخلت نيابة العمرانية، سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث دهس عامل أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، قبلت معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة، وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، واكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، والمتهمة بدهس عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.

وتلقى مركز شرطة الطالبية بلاغًا بوقوع حادث دهس أسفر عن إصابة مواطن، وفور ورود البلاغ، انتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة بالمجني عليه، وأكدت التحريات أن المتهمة كانت تقود السيارة وقت الحادث.

اقرأ أيضًا:

كانت مريضة.. تفاصيل وفاة فتاة داخل شقتها في أبو النمرس





باع عفش البيت لشراء المخدرات.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في بولاق الدكرور





تفاصيل حبس 11 سيدة بتهمة ممارسة الدعارة عبر تطبيق مساج بالقاهرة



