في عام 2025، خطفت بعض المشاهير حول العالم الأنظار بجمالهن وملامحهن الفريدة في الحفلات والمهرجانات والمناسبات.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل النساء في عام 2025، وفق ما كشفت مجلة "people".

سابرينا كاربنتر

تتربع المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر على قائمة الجمال لعام 2025، بفضل ملامحها الجذابة وإطلالتها الساحرة وأحيانا الجريئة.

سينثيا إريفو

خطفت الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إريفو الأنظار على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "ويكيد"، بإطلالتها الجريئة وأظافرها المزينة بالجواهر التي أضافت لمسة من الفخامة إلى مظهرها.

شايلين وودلي

جمعت النجمة الأمريكية شايلين وودلي بين الجمال والموهبة، كما إنها اشتهرت بالعفوية والأناقة وبشرتها الصافية وملامحها الناعمة وابتسامتها الراقية.

مايلي سايروس

ظهرت النجمة مايلي سايروس البالغة من العمر 32 عاما على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع سينثيا بثقة كبيرة في نفسها وجرأة وملامح جذابة، مما يجعلها دائما محط أنظار الجميع.

سيلينا جوميز

خطف خاتم خطوبة الألماس للنجمة الأمريكية سيلينا جوميز الأنظار، إلى جانب امتلاكها لملامح الهادئة والجذابة.