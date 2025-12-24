إعلان

"سحر وقوة وذكاء": أجمل نساء في عام 2025

كتب : شيماء مرسي

02:01 م 24/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيلينا جوميز
  • عرض 6 صورة
    سابرينا كاربنتر
  • عرض 6 صورة
    مايلي سايروس
  • عرض 6 صورة
    شايلين وودلي
  • عرض 6 صورة
    سينثيا إريفو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في عام 2025، خطفت بعض المشاهير حول العالم الأنظار بجمالهن وملامحهن الفريدة في الحفلات والمهرجانات والمناسبات.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل النساء في عام 2025، وفق ما كشفت مجلة "people".

سابرينا كاربنتر

تتربع المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر على قائمة الجمال لعام 2025، بفضل ملامحها الجذابة وإطلالتها الساحرة وأحيانا الجريئة.

سينثيا إريفو

خطفت الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إريفو الأنظار على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "ويكيد"، بإطلالتها الجريئة وأظافرها المزينة بالجواهر التي أضافت لمسة من الفخامة إلى مظهرها.

شايلين وودلي

جمعت النجمة الأمريكية شايلين وودلي بين الجمال والموهبة، كما إنها اشتهرت بالعفوية والأناقة وبشرتها الصافية وملامحها الناعمة وابتسامتها الراقية.

مايلي سايروس

ظهرت النجمة مايلي سايروس البالغة من العمر 32 عاما على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع سينثيا بثقة كبيرة في نفسها وجرأة وملامح جذابة، مما يجعلها دائما محط أنظار الجميع.

سيلينا جوميز

خطف خاتم خطوبة الألماس للنجمة الأمريكية سيلينا جوميز الأنظار، إلى جانب امتلاكها لملامح الهادئة والجذابة.

أجمل نساء في عام 2025 سابرينا كاربنتر سينثيا إريفو شايلين وودلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة