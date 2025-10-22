تفاصيل حبس 11 سيدة بتهمة ممارسة الدعارة عبر تطبيق مساج بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 11 سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للمساج تم إنشاؤه لاستقطاب راغبي المتعة عبر الإنترنت.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط المتهمات، عقب ورود معلومات عن إدارة إحداهن لنشاط غير مشروع عبر تطبيق يقدم خدمات "المساج"، حيث كانت تسهّل من خلاله ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية وعشر سيدات أخريات، من بينهن اثنتان لهن معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهن أقررن بارتكاب الواقعة.

وبعرض المتهمات على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة تحريات المباحث حول نشاط التطبيق الإلكتروني وضبط باقي المتورطين في تسهيل تلك الممارسات.