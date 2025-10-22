كانت مريضة.. تفاصيل وفاة فتاة داخل شقتها في أبو النمرس

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة أبو النمرس، وسط ظروف غامضة، حيث أمرت باستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة، البالغة من العمر نحو 20 عامًا، عُثر عليها داخل مسكن أسرتها دون وجود أي إصابات ظاهرية، ورجّحت التحريات أن الوفاة نتيجة أزمة نفسية حادة، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع البلاغ عقب إخطار مديرية أمن الجيزة، وتبيّن من المناظرة أن الجثمان خَالٍ من آثار عنف أو مقاومة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تولّت التحقيق.

واستمع فريق التحقيق إلى أقوال أفراد الأسرة، الذين أكدوا أن الفتاة كانت تمر بحالة من الضيق النفسي خلال الفترة الأخيرة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاتها.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان السبب للوفاة واستكمال التحقيقات.