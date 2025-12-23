إعلان

مصدر أمني: ارتفاع ضحايا عقار إمبابة المنكوب لـ12 بينهم جثتان

كتب : محمد شعبان

08:17 م 23/12/2025

عقار إمبابة المنكوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر أمني مسؤول إن عدد ضحايا انهيار عقار بمنطقة إمبابة القديمة شمال الجيزة، الثلاثاء، ارتفع إلى 12 حالة.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج، فيما خضعت حالتان للعلاج بموقع الحادث بينهم أمين شرطة من قوة الحماية المدنية.

حسب المصدر، انتشلت فرق الإنقاذ البري جثتين من تحت الأنقاض وإيداعهما ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

القيادات الأمنية ومحافظ الجيزة انتقلوا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع أنقاض العقار المنهار ومعاينة جهود فرق الإنقاذ لانتشال المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقار إمبابة انهيار عقار إمبابة الجيزة الحماية المدنية أمن الجيزة أم وأطفالها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)