مصدر أمني: ارتفاع ضحايا عقار إمبابة المنكوب لـ12 بينهم جثتان

قال مصدر أمني مسؤول إن عدد ضحايا انهيار عقار بمنطقة إمبابة القديمة شمال الجيزة، الثلاثاء، ارتفع إلى 12 حالة.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج، فيما خضعت حالتان للعلاج بموقع الحادث بينهم أمين شرطة من قوة الحماية المدنية.

حسب المصدر، انتشلت فرق الإنقاذ البري جثتين من تحت الأنقاض وإيداعهما ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

القيادات الأمنية ومحافظ الجيزة انتقلوا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع أنقاض العقار المنهار ومعاينة جهود فرق الإنقاذ لانتشال المصابين.