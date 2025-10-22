إعلان

باع عفش البيت لشراء المخدرات.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

10:34 م 22/10/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر خنقًا داخل منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، إثر مشادة كلامية بسبب إدمان المجني عليه لمخدر "الآيس" وقيامه ببيع أثاث المنزل للحصول على المال.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه أقدم على بيع أثاث المنزل للحصول على المال اللازم لشراء المواد المخدرة، ما أثار غضب شقيقه الأكبر، الذي دخل معه في مشادة حادة تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بقيام المتهم بخنقه بحبل حتى فارق الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أبلغ الشرطة طواعية عقب ارتكاب الواقعة، معترفًا بجريمته، مؤكدًا أنه لم يقصد قتله وإنما أراد منعه من تدمير نفسه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، اعترف بارتكابه الجريمة بدافع الغضب من تصرفات شقيقه، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة تفصيليًا، مع تكليف المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يبيع عفش البيت لشراء المخدرات مقتل شاب على يد شقيقه مشادة كلامية بسبب إدمان مخدر الآيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة