كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر خنقًا داخل منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، إثر مشادة كلامية بسبب إدمان المجني عليه لمخدر "الآيس" وقيامه ببيع أثاث المنزل للحصول على المال.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه أقدم على بيع أثاث المنزل للحصول على المال اللازم لشراء المواد المخدرة، ما أثار غضب شقيقه الأكبر، الذي دخل معه في مشادة حادة تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بقيام المتهم بخنقه بحبل حتى فارق الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أبلغ الشرطة طواعية عقب ارتكاب الواقعة، معترفًا بجريمته، مؤكدًا أنه لم يقصد قتله وإنما أراد منعه من تدمير نفسه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، اعترف بارتكابه الجريمة بدافع الغضب من تصرفات شقيقه، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة تفصيليًا، مع تكليف المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.