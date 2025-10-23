إبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كتب- علاء عمران:

نشرت الوقائع المصرية في العدد 237 الصادر في 23 أكتوبر 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1720، 1721، 1722، 1723 لسنة 2025 بشأن إبعاد سوري ويمني وسوداني وبوروندي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء نص القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب الإبعاد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1720 لسنة 2025 على يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حسام سهيل كوزم سوري الجنسية مواليد 11/8/1989.

كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 1721 لسنة 2025 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام مطيع عبد السلام أحمد سند يمني الجنسية مواليد 1/1/1985.

ونص المادة الأولى للقرار رقم 1722 لسنة 2025 يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق للصالح العام المدعو عمار أحمد محمد إبراهيم سوداني الجنسية مواليد 5/8/1975.

كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 1723 لسنة 2025 يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو ANASSI HAMZA MBANZA بوروندي الجنسية مواليد 1/1/1984.

وجاء نص المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء نص المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

