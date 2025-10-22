خلافات جيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح والشوم في بنها | فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأسلحة بيضاء وعصي خشبية بدائرة قسم شرطة أول بنها.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 20 الجاري نتيجة خلافات حول الجيرة، وأسفرت عن مشاجرة بين طرفين: الأول مكون من 3 أشخاص أحدهم مصاب بجروح، والطرف الثاني 3 أشخاص مصابين أيضًا بجروح.

تم ضبط جميع طرفي المشاجرة فور وقوعها، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.