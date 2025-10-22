إعلان

خلافات جيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح والشوم في بنها | فيديو

كتب : علاء عمران

04:32 م 22/10/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأسلحة بيضاء وعصي خشبية بدائرة قسم شرطة أول بنها.
وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 20 الجاري نتيجة خلافات حول الجيرة، وأسفرت عن مشاجرة بين طرفين: الأول مكون من 3 أشخاص أحدهم مصاب بجروح، والطرف الثاني 3 أشخاص مصابين أيضًا بجروح.
تم ضبط جميع طرفي المشاجرة فور وقوعها، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالسلاح والشوم بنها خلافات جيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: الكل كان عارف إن الحكومة هتحرك أسعار البنزين في أكتوبر
مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا