تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، الاستئناف المقدم من البلوجر المعروف بـ"كروان مشاكل" على الحكم الصادر بحبسه عامين وتغريمه 100 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المتهم قد قدم اعتذارًا علنيًا للإعلامية ريهام سعيد في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" عقب الإفراج عنه، وأعلنت الأخيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" قبولها الاعتذار، وقررت التنازل عن القضية وتقديم طلب تصالح للمحكمة من خلال فريق دفاعها.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في أول درجة، كانت قد قضت بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتشهير وسب الإعلامية ريهام سعيد على منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "كروان مشاكل" عقب خروجه من السجن بعد تنفيذ حكم بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية نشر محتوى خادش للحياء العام، وذلك على خلفية بلاغات متعددة ضده تضمنت اتهامات ببث مقاطع فيديو تحوي عبارات مسيئة وخادشة وتتناول أشخاصًا ومؤسسات بشكل غير لائق.