حملات تموينية موسعة.. ضبط 11 طن دقيق مدعم وسياحي في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأكثر من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن بالمحافظات، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز المدعمة والسياحية الحرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم تم تجميعه وبيعه بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة.