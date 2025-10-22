إعلان

حملات تموينية موسعة.. ضبط 11 طن دقيق مدعم وسياحي في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:16 ص 22/10/2025

حملات تموينية الخبز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأكثر من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وشنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن بالمحافظات، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز المدعمة والسياحية الحرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم تم تجميعه وبيعه بطرق غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملات تموينية دقيق مدعم وسياحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يواصل خسائره اليوم بمصر ويهبط 75 جنيها في بداية التعاملات
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟ - (تقرير)