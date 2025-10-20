الشرطة تعاقب سائق "فان" استعرض بسيارته بموكب زفاف بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة "فان" يقوم بوضع أضواء مخالفة على المركبة، وقيادتها بطريقة استعراضية رعناء معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، بنطاق محافظة الإسكندرية.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر بالفيديو أثناء احتفاله بحفل زفافه، مستخدمًا السيارة في أعمال استعراضية مخالفة للقانون وتعريض الأرواح والممتلكات العامة للخطر.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار تأكيد وزارة الداخلية على التعامل الحاسم مع أي ممارسات تهدد أمن وسلامة المواطنين على الطرق.