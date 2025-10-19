

شهد الطريق الدائري بمنطقة الأوتوستراد بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، كثافات مرورية في الاتجاهين نتيجة كسر ماسورة مياه رئيسية، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المياه وتعطل حركة السيارات.



وتلقت غرفة عمليات النجدةزبالقاهرة، بلاغا يفيد بتوقف الحركة المرورية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وشرطة المرور وعدد من الجهات المعنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على مصدر تسرب المياه وإيقاف تدفقها.



وتواصل الأجهزة المختصة حاليًا عمليات شفط المياه باستخدام سيارات الشفط، لسرعة إعادة تسيير حركة المرور بشكل طبيعي، مع توجيه السائقين بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.





