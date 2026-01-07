إيران: إعدام جاسوس عمل لصالح الموساد



وكالات

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، علي أردستاني بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات والأمن الإسرائيلي "الموساد".

وبحسب محتويات الملف، فقد تم استقطابه عبر الفضاء الافتراضي من قبل جهاز الموساد، وقام بتنفيذ مهام لصالحه مقابل مبالغ مالية ووعود زائفة.

ووفقا للوثائق والأدلة المتوفرة مع اعترافاته الصريحة، فقد نفذ أردستاني، بتوجيهات من ضباط الموساد، مهمات تضمنت التقاط صور لمواقع خاصة وتقديم معلومات عن أهداف محددة، وكان يتلقى مبالغ مالية على شكل عملات رقمية بعد كل مهمة.

كما التقى عبر الضباط بشخص ذي هوية معروفة داخل إيران في مواقع مختلفة، وسلمه المعلومات والمواد المصورة التي جمعها، واستلم منه مهام جديدة.

وأقر المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه كان على علم ويقين كاملين بتواصله مع ضباط الموساد وأنه زودهم بمعلومات قيمة، وفقا لروسيا اليوم.