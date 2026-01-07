إعلان

إيران: إعدام جاسوس عمل لصالح الموساد

كتب : مصراوي

07:45 ص 07/01/2026

علم ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، علي أردستاني بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات والأمن الإسرائيلي "الموساد".

وبحسب محتويات الملف، فقد تم استقطابه عبر الفضاء الافتراضي من قبل جهاز الموساد، وقام بتنفيذ مهام لصالحه مقابل مبالغ مالية ووعود زائفة.

ووفقا للوثائق والأدلة المتوفرة مع اعترافاته الصريحة، فقد نفذ أردستاني، بتوجيهات من ضباط الموساد، مهمات تضمنت التقاط صور لمواقع خاصة وتقديم معلومات عن أهداف محددة، وكان يتلقى مبالغ مالية على شكل عملات رقمية بعد كل مهمة.

كما التقى عبر الضباط بشخص ذي هوية معروفة داخل إيران في مواقع مختلفة، وسلمه المعلومات والمواد المصورة التي جمعها، واستلم منه مهام جديدة.

وأقر المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه كان على علم ويقين كاملين بتواصله مع ضباط الموساد وأنه زودهم بمعلومات قيمة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الدفاع الإيراني إيران إعدام جاسوس في إيران الموساد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مصراوي ستوري

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مجلس القيادة اليمني يُسقط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس ويحيله للنائب
شئون عربية و دولية

مجلس القيادة اليمني يُسقط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس ويحيله للنائب
نصائح بسيطة لتحسين النوم وحماية القلب.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

نصائح بسيطة لتحسين النوم وحماية القلب.. لا تتجاهلها
مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)
مصراوي ستوري

والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان