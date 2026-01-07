إصابة 7 عسكريين أمريكيين خلال اعتقال الرئيس الفنزويلي



وكالات

أصيب 7 عسكريين أمريكيين خلال اختطاف القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

قال مسؤول إداري لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن 5 عسكريين من بين المصابين عادوا بالفعل إلى مهامهم، بينما لا يزال الاثنان الآخران يتلقيان العلاج.

وأضاف أن المصابين يحصلون على رعاية طبية ممتازة، وأن نجاح تنفيذ هذه المهمة المعقدة والشاقة مع عدد محدود من الإصابات يبرهن على كفاءة القوات المشتركة.

ونفذت العملية، التي حملت اسم "العزم المطلق"، يوم السبت عندما حطت القوات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خلال مهمة سرية لاستهداف الأراضي الفنزويلية والقبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقاد العملية وحدة دلتا فورس التابعة للجيش الأمريكي، وأسفرت عن مقتل 24 من أفراد الأمن الفنزويليين و 32 عسكريا وضابط شرطة كوبيا كانوا مكلفين بحراسة مادورو.

وأوضح الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ مهمة القبض مساء الجمعة، بمشاركة 150 طائرة تشمل قاذفات من طراز بي-1 لانسر ومروحيات انطلقت من عشرين قاعدة مختلفة.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد تتبعت تحركات مادورو لعدة أشهر قبل العملية التي بدأت في الساعة الثانية وعشر دقائق فجرا واستمرت قرابة ساعتين ونصف، وأصيبت خلالها مروحية واحدة لكنها ظلت قادرة على الطيران.

وبالتوازي مع العملية العسكرية، شنت الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من كاراكاس وعطل خطوط الاتصالات في المدينة.

ونقل مادورو وزوجته بعد القبض عليهما إلى نيويورك حيث سيواجهان تهما اتحادية بالاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب المتعلق بالمخدرات، وفقا لروسيا اليوم.