جرح بالرأس.. إصابة الرئيس الفنزويلي وزوجته خلال عملية الاعتقال



وكالات

أصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال اقتحام القوات الأمريكية مقر إقامتهما في كاراكاس واختطافهما مؤخرا، حسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ووفق الإفادة، حدثت الإصابة عندما اصطدم رأساهما أثناء محاولتهما الهروب والاختباء خلف باب فولاذي منخفض الإطار.

وتمكنت قوات العمليات الخاصة دلتا فورس من إلقاء القبض عليهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما بعد ذلك.

وظهرت على مادورو وزوجته في جلسة محكمة لاحقة إصابات واضحة، حيث وصف محامي فلوريس إصابتها بـ"الكبيرة"، مشيرا إلى احتمال وجود كسر أو كدمات شديدة في أضلاعها، وهو ما استدعى طلب فحص طبي كامل لها.

وبينما وصفت مصادر إصابتها بالطفيفة، لوحظ تمايل فلوريس وصعوبة في حركة مادورو خلال الجلسة.

من جهة أخرى، تعرضت بعض عناصر القوات الأمريكية لإصابات غير خطرة خلال مواجهات مسلحة مع قوة رد فعل كوبية مجاورة للمقر.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، أن نحو مئتي فرد أمريكي شاركوا في العملية، التي أسفرت عن مقتل عدد من الكوبيين حسب بيان حكومتهم، بينما توقع مسؤول أمريكي أعدادا أكبر من الضحايا.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن العملية لم تهدف إلى تغيير النظام، مشيرين إلى أن نائبة مادورو، ديلسي رودريجيز، تتولى الآن قيادة الحكومة التي ما تزال متماسكة.

ووصف مسؤولون أمريكيون رودريجيز، أنها شخصية عملية يمكن التعاون معها، على عكس زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي لا تملك حسب رأيهم سيطرة على أجهزة الأمن، وفقا لروسيا اليوم.