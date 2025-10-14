إعلان

تفاصيل سحل 3 أشخاص في "خناقة بالسلاح" بالطالبية

كتب : صابر المحلاوي

04:14 م 14/10/2025

خناقة بالسلاح

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، التحقيق في نشوب مشاجرة بمنطقة الطالبية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وسحجات نتيجة اعتداء المتهمين عليهم بأسلحة بيضاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب معركة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الطالبية وسقوط ضحايا.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من الفحص حمل ميكروباص لـ 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالاعتداء على المجني عليهم مسببين إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وفر المتهمون هاربين.

تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات وأسباب المشاجرة من خلال مناقشة المصابين وشهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

