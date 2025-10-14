الداخلية: مصرع عنصرين خطيرين وضبط 134 كيلو مخدرات و38 ألف قرص في قنا

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية ضد العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المخدرات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك عدد من البؤر الخطرة في عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، أن هذه البؤر تعمل على تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وتتحصن بالأسلحة النارية غير المرخصة.

وبعد تقنين الإجراءات، نفذت القوات مأموريات أمنية مكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة في محافظة قنا خلال تبادل إطلاق النيران، وكانا صادر ضدهما أحكام بالسجن والمؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات.

كما تم ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية وبحوزتهم أكثر من 134 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة، شملت الحشيش والآيس والشابو والبودر والكوكايين والهيدرو، إلى جانب كميات من مادتي MD وLSD، و38 ألفًا و500 قرص مخدر، و10 قطع أسلحة نارية مختلفة. وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات أكثر من 82 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها ضد أوكار الجريمة لحماية المجتمع من المخدرات والعنف.