إعلان

الاقتصادية تبرئ لوشا من اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام

كتب : أحمد عادل

06:14 م 29/12/2025

لوشا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا"، من الاتهامات المنسوبة إليه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة، وبث مواد تتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري، وذلك على خلفية بلاغات وردت ضده من عدد من المواطنين.

وأنكر المتهم خلال جلسات المحاكمة ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكدًا عدم قصده الإساءة أو مخالفة القيم المجتمعية، فيما سبق وأن أخلت النيابة سبيله على ذمة القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لوشا المحكمة المحكمة الاقتصادية براءة لوشا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد