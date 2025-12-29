الاقتصادية تبرئ لوشا من اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا"، من الاتهامات المنسوبة إليه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة، وبث مواد تتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري، وذلك على خلفية بلاغات وردت ضده من عدد من المواطنين.

وأنكر المتهم خلال جلسات المحاكمة ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكدًا عدم قصده الإساءة أو مخالفة القيم المجتمعية، فيما سبق وأن أخلت النيابة سبيله على ذمة القضية.