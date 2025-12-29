الجيزة تستعد لتنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

ترأس محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث استعدادات وتجهيزات تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالاستعداد الكامل لبدء تنفيذ الموجة الجديدة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ووفقًا للقانون.

وتناول اجتماع السكرتير العام لمحافظ الجيزة، مناقشة موقف التعديات المستهدفة بالإزالة وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد نور الدين، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المقررة والتعاون مع جهات الولاية وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

وأكد السكرتير العام للجيزة، على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والنزول الميداني خلال الفترات المسائية والليلية للمتابعة، ومنع تكرار أعمال التعدي مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.

