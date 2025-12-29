إعلان

الجيزة تستعد لتنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

كتب : أحمد العش

07:12 م 29/12/2025

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث استعدادات وتجهيزات تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالاستعداد الكامل لبدء تنفيذ الموجة الجديدة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ووفقًا للقانون.

وتناول اجتماع السكرتير العام لمحافظ الجيزة، مناقشة موقف التعديات المستهدفة بالإزالة وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد نور الدين، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المقررة والتعاون مع جهات الولاية وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

وأكد السكرتير العام للجيزة، على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والنزول الميداني خلال الفترات المسائية والليلية للمتابعة، ومنع تكرار أعمال التعدي مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أملاك الدولة الجيزة إزالة التعديات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد