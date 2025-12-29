لقطة طريفة بين محمد صلاح وإمام عاشور في مباراة مصر وأنجولا

خطف الثنائي منتخب مصر محمد صلاح وإمام عاشور، في وصلة ضحك قبل انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب أنجولا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعند وصول لاعبي منتخب مصر إلى ملعب مباراة "أغادير الكبير"، دخل صلاح وإمام في وصلة ضحة، بسبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام أنجولا، حيث قال إمام لصلاح ضاحكا: "هتقعد الماتش كله على الدكة".

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره المنتخب الأنجولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ويخوض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، مباراة اليوم أمام أنجولا بعدد من اللاعبين البدلاء، بعدما فضل منح اللاعبين الأساسيين راحة من المباراة، عقب ضمان الصعود في مباراة الجولة الثانية أمام جنوب أفريقيا.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

