مباراة مصر وأنجولا تسجل ظهورا تاريخيا لصلاح محسن مع الفراعنة

قبل صدام اليوم.. أبرز لاعبو منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

ملخص الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره المنتخب الأنجولي حاليا، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتشهد مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا الكثير من التغييرات، حيث منح حسام حسن المدير الفني للمنتخب اللاعبين الذين غابوا عن أول مباراتين الفرصة في الظهور بشكل أساسي في مباراة اليوم، بعد ضمان الصعود للدور المقبل من البطولة.

وسجلت مباراة أنجولا ظهورا مميزا وتاريخيا للاعب المنتخب الوطني صلاح محسن، بعدما حمل شارة القيادة للفراعنة، للمرة الأولى في تاريخه، في مباراته الثامنة مع المنتخب.

وظهر صلاح محسن رفقة منتخب مصر في 8 مباريات من قبل، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

وكانت أول مباراة لصلاح محسن مع منتخب مصر، في 13 أغسطس من عام 2017 أمام منتخب المغرب وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل بهدف لمثله.

