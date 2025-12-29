مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

جميع المباريات

إعلان

مباراة مصر وأنجولا تسجل ظهورا تاريخيا لصلاح محسن مع الفراعنة

كتب - يوسف محمد:

07:05 م 29/12/2025 تعديل في 07:10 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (15) (1)
  • عرض 6 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (14) (1)
  • عرض 6 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره المنتخب الأنجولي حاليا، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتشهد مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا الكثير من التغييرات، حيث منح حسام حسن المدير الفني للمنتخب اللاعبين الذين غابوا عن أول مباراتين الفرصة في الظهور بشكل أساسي في مباراة اليوم، بعد ضمان الصعود للدور المقبل من البطولة.

وسجلت مباراة أنجولا ظهورا مميزا وتاريخيا للاعب المنتخب الوطني صلاح محسن، بعدما حمل شارة القيادة للفراعنة، للمرة الأولى في تاريخه، في مباراته الثامنة مع المنتخب.

وظهر صلاح محسن رفقة منتخب مصر في 8 مباريات من قبل، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

وكانت أول مباراة لصلاح محسن مع منتخب مصر، في 13 أغسطس من عام 2017 أمام منتخب المغرب وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل بهدف لمثله.

أقرأ أيضًا:
في مباراة السنغال.. هل ظهرت أول حالة سحر بأمم أفريقيا 2025؟

12 صورة توثق حضور نجوم العالم في مدرجات أمم أفريقيا بالمغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وأنجولا كأس الأمم الأفريقية مصر وأنجولا بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد