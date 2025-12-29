إعلان

"القسام" تعيّن ناطقًا جديدًا باسمها خلفًا لـ"أبو عبيدة"

04:21 م 29/12/2025

أبو عبيدة

عينت كتائب الشهيد عز الدين القسام ناطقًا جديدًا باسمها، بعد استشهاد المتحدث باسمها أبو عبيدة "حذيفة سمير الكحلوت.

وأعلنت استشهاد الناطق باسمها، إذ نشرت خطاب عسكري على لسان الناطق الجديد باسمها، اليوم الإثنين قالت فيه، "يا أبناء شعبنا، يا كل أحرار العالم، إننا اليوم نزف إليكم كوكبة عظيمة من أبناء شعبنا، ومن المجاهدين الأبطال الذين قضوا نحبهم وبعد خرق الاحتلال للهدنة في مارس الماضي".

وأضاف الناطق الجديد باسم القسام "نزف القائد الكبير الشهيد محمد السنوار، وأبو خالد الضيف، والناطق العسكري أبو عبيدة.

