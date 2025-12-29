إعلان

شقيقان وزوجة أحدهما يعتدون على زوجين بالغربية بسبب الميراث

كتب : مصراوي

06:59 م 29/12/2025

الطرف الثاني

كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله سيدة من شخصين وسيدة؛ مارسوا أعمال البلطجة والتعدى على زوجها بالسب والضرب ومنعها وزوجها من دخول مسكنهما بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الشاكية أقرت بتضررها من شقيقين "لهما معلومات جنائية" وزوجة أحدهما اعتدوا عليها وزوجها بالسب والضرب وإحداث إصابة زوجها بـ"كسر باليد" باستخدام أسلحة بيضاء، والتشهير بهما عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومنعهما من دخول منزلهما؛ بسبب خلافات حول الميراث.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف أحدهم بتخلصه من الأسلحة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بأحد المجارى المائية.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

