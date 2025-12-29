"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

واجه صناع الأعمال الفنية في عام 2025، أزمات قوية وصلت إلى الهجوم على صناعها، واتهامات بالمؤامرة.

وتعددت أسباب الهجوم، مع اشتعال الجدل حول كل عمل، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"الست"

واجه صناع فيلم "الست"، هجوم ساخن، وفي مقدمتهم مؤلفه أحمد مراد، وبطلة الفيلم منى زكي.

واتهم المؤلف بارتكاب أخطاء تاريخية، في حين تعرضت منى زكي للهجوم، بدعوى عدم مناسبتها لتجسيد شخصية أم كلثوم، في الفيلم الذي يرصد ملامح من حياة كوكب الشرق.

فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، بمشاركة فيه عدد كبير من النجوم، ومنهم عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

الملحد

حسمت المحاكم الأزمات التي طاردت فيلم "الملحد"، على مدار عامين، بين مطالب بمنعه، وأخرى بإلزام الرقابة بالعرض.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

لام شمسية

تصدر مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعدد أوجه التشابه بين أحداث العمل، وقضية هتك عرض طفل البحيرة التي أثارت الرأي العام.

مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي، شارك في بطولته أحمد السعدني، أمينة خليل، محمد شاهين، صفاء الطوخي، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، والطفل علي البيلي، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

جوازة ولا جنازة

قامت الشركة المنتجة لفيلم "جوازة في جنازة"، بإجراء تعديل على اسم العمل، إلى "جوازة ولا جنازة"، عقب الشكوى التي قدمت إلى الرقابة على المصنفات الفنية، بعد طرح بوسترات الفيل .

وبدأت ازمة الفيلم، بعد تقديم المحامي حسام لطفي، شكوى رسمية إلى الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدا أن موكلته الكاتبة نرمين مجدي مرسي خليل، لديها مجموعة قصصية، تحمل عنوان "استقالة إبليس"، وتضم قصة بعنوان "جوازة في جنازة"، ولديها شهادة إيداع بتاريخ 16/1/2022.

شمس الزناتي 2

طاردت كواليس تصوير الفيلم، خلافات قانونية ومالية حادة بين المخرج عمرو سلامة والمنتج ريمون رمسيس، حيث اتهم سلامة الشركة بالتحايل، التزوير، وعدم دفع مستحقات فريق العمل.

وانتقلت الأزمة، إلى نزاعات قضائية قبل تدخل نقابة السينمائيين لحل الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وتولى أخراجه أحمد خالد موسى.

معاوية

واجه مسلسل "معاوية"، بمجرد الإعلان عن عرضه عبر قنوات mbc ، ومنصة "شاهد"، أزمة قوية، وذلك بعد عامين من الجدل الذي أثاره، و إعلان هيئة الإعلام العراقية، عدم عرضه.

وشهدت كواليس المسلسل، اعتذار المخرج طارق العريان، عن استكمال تصوير المسلسل، وتولى المخرج أحمد مدحت، المهمة، إلى جانب إجراء تعديلات على سيناريو العمل.