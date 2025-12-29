مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

ملخص الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

07:07 م 29/12/2025
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الدقيقة الرابعة عرضية من أحد لاعبي منتخب أنجولا، أبعدها دفاع منتخب مصر بنجاح، وفي الدقيقة الحادية عشرة فرصة خطيرة لمنتخب أنجولا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت أعلى مرمى المنتخب المصري.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة، كثف لاعبو منتخب مصر محاولاتهم من أجل تسجيل هدف التقدم، ومع حلول الدقيقة العشرين، أضاع حسام عبد المجيد فرصة محققة بعدما سدد كرة رأسية خطيرة مرت أعلى مرمى أنجولا.

وعاد منتخب أنجولا ليهدد المرمى المصري في الدقيقة الخامسة والثلاثين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مصطفى شوبير ببراعة، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين، أهدر منتخب أنجولا فرصة هدف مؤكد، بعدما سدد شيكو بانزا الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة دقيقتين وقتا بدلا من الضائع، ليطلق صافرة النهاية عند الدقيقة (45+2) معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

منتخب مصر منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

