ملخص الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الدقيقة الرابعة عرضية من أحد لاعبي منتخب أنجولا، أبعدها دفاع منتخب مصر بنجاح، وفي الدقيقة الحادية عشرة فرصة خطيرة لمنتخب أنجولا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت أعلى مرمى المنتخب المصري.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة، كثف لاعبو منتخب مصر محاولاتهم من أجل تسجيل هدف التقدم، ومع حلول الدقيقة العشرين، أضاع حسام عبد المجيد فرصة محققة بعدما سدد كرة رأسية خطيرة مرت أعلى مرمى أنجولا.

وعاد منتخب أنجولا ليهدد المرمى المصري في الدقيقة الخامسة والثلاثين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مصطفى شوبير ببراعة، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين، أهدر منتخب أنجولا فرصة هدف مؤكد، بعدما سدد شيكو بانزا الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة دقيقتين وقتا بدلا من الضائع، ليطلق صافرة النهاية عند الدقيقة (45+2) معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.